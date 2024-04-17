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شركة "MSC" تؤكد سلامة طاقم سفينتها المحتجزة من قبل إيران

منذ 38 دقيقة
سفينة تابعة لشركة MSC

سفينة تابعة لشركة MSC

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أعلنت شركة إم.إس.سي اليوم الأربعاء 17 نيسان/أبريل 2024، سلامة طاقم السفينة إم.إس.سي أريس المؤلف من 25 فردًا، وأشارت إلى أنها تجري مناقشات مع السلطات الإيرانية لإطلاق سراح الطاقم.

واحتجزت إيران السفينة التي ترفع علم البرتغال في 13 أبريل نيسان وقالت فيما بعد أن السبب هو “انتهاكها لقوانين الملاحة البحرية”.

وقالت الشركة في إفادة إخبارية “نعمل أيضا مع السلطات الإيرانية للإفراج عن الشحنة”.

واستدعت البرتغال سفير إيران أمس الثلاثاء للتنديد بهجوم نفذته طهران على إسرائيل في مطلع الأسبوع وللمطالبة بالأفراج الفوري عن السفينة التي ترفع علمها.

وقالت شركة زودياك ماريتايم في بيان إن شركة خطوط الشحن الدولية إم.إس.سي استأجرت السفينة أريس من شركة جورتال شيبنج التابعة لزودياك مضيفة أن شركة إم.إس.سي مسؤولة عن جميع أنشطة السفينة. ويمتلك رجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر حصة في زودياك.

    المصدر :
  • رويترز

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