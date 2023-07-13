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شريحة أولى.. باكستان تتسلم 1.2 مليار دولار من صندوق النقد

منذ 40 دقيقة
باكستان - صندوق النقد

باكستان - صندوق النقد

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قال وزير الاقتصاد الباكستاني إسحق دار (الخميس 13-7-2023) إن البنك المركزي الباكستاني تسلم 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وهي الشريحة الأولى من حزمة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات لإعادة الاستقرار للاقتصاد، وذلك بعد يوم واحد من إقرار البنك الدولي للحزمة.

وبعدما كانت على شفا التخلف عن سداد ديون سيادية، تلقت باكستان في وقت سابق من هذا الأسبوع مليار دولار من الإمارات وملياري دولار من السعودية مع اطمئنان الدولتين العربيتين للتوصل إلى اتفاق بين إسلام أباد وصندوق النقد الدولي نهاية يونيو حزيران.

وقال دار في كلمة اذيعت بالتلفزيون إن الشريحة الأولى من تمويل صندوق النقد الدولي وصلت حساب المصرف الباكستاني.

وارتفعت قيمة السندات السيادية والروبية الباكستانية اليوم الخميس بعد موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على حزمة الإنقاذ.

    المصدر :
  • رويترز

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