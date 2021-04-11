شعبية النظام في الحضيض.. 79% من الشعب الإيراني يريد تغيير النظام

ينتظر الإيرانيون بفارغ الصبر لحظة تغيير نظام الملالي الحاكم ، الذي يتحمل مسؤولية الأزمات التي يعيشها الشعب الإيراني خاصة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة .

كشف استطلاع للرأي أجرته منظمة Gamman الهولندية داخل إيران وشارك فيه الآلاف أن ما يقارب 79% يريدون تغيير النظام الديني في البلاد، وهو رقم يظهر المأزق الداخلي الذي وصل إليه النظام، وبحسب التفاصيل فقد شارك في الاستطلاع 27 ألف مواطن من داخل إيران.

وقال حوالي 53٪ إنهم مؤيدون لتغيير النظام بينما يريد 26٪ إلى إحداث تحولات هيكلية والانتقال بعيدا عن الجمهورية الإسلامية، بينما يؤيد 13٪ فقط مبادئ الثورة والمرشد الأعلى و 8٪ يسعون إلى إصلاحات ضمن الإطار للجمهورية.

78 % لن يصوتوا في الانتخابات

وبخصوص الانتخابات الرئاسية المقبلة في حزيران (يونيو) 2021 ، قال حوالي 78٪ إنهم لن يصوتوا، و 12٪ ينوون التصويت ، و 10٪ لم يتخذوا قراراً نهائياً بعد.

وعلى عكس النتائج الرسمية ، تشير نتائج هذا الاستطلاع إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية لعام 2020 بلغت حوالي 26٪ فقط وهي نسبة تظهر عدم ثقة الشعب بنظام الانتخابات أو نزاهتها.

60 % لا يشاهدون إعلام النظام الإيراني

كما أظهرت النتائج أن 60% بأنهم لا يشاهدون وسائل إعلام النظام الإيراني وأن 92٪ من السكان يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى الأخبار والمعلومات حول إيران والعالم.

كما أبلغ 41٪ أنهم يشاهدون القنوات الفضائية، و32٪ يزورون مواقع الإنترنت و14٪ فقط يشاهدون البرامج الإخبارية لجمهورية إيران بشكل يومي. كما أفاد أكثر من نصف السكان بأنهم يثقون في قنوات تلفزيون إيران الدولية.