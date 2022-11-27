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اليابان.. تراجع شعبية رئيس الوزراء بعد سلسلة من الاستقالات

منذ دقيقة واحدة
آخر تحديث: 27 - نوفمبر - 2022 12:58 مساءً
رئيس الوزراء الياباني وزعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم فوميو كيشيدا

رئيس الوزراء الياباني وزعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم فوميو كيشيدا (رويترز)

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تراجع الدعم الشعبي لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى مستوى منخفض جديد في استطلاع للرأي نُشر، الأحد، إذ أدت سلسلة من الاستقالات في حكومته إلى تفاقم الغضب بشأن علاقات الحزب الحاكم بجماعة دينية مثيرة للجدل.

وانخفضت شعبية حكومة كيشيدا إلى 33.1 بالمئة من 37.6 بالمئة قبل شهر في استطلاع لوكالة كيودو نيوز، في أدنى مستوى في استطلاعات الوكالة منذ توليه منصبه في أكتوبر تشرين الأول 2021.

وتهاوى الدعم لكيشيدا منذ أن كشف اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي في يوليو تموز عن علاقات وطيدة وطويلة الأمد بين سياسيين في الحزب الديمقراطي الحر الحاكم وكنيسة التوحيد، وهي جماعة يقول منتقدوها إنها طائفة.

وأدت الفضائح إلى إجبار ثلاثة وزراء على ترك مناصبهم منذ الشهر الماضي مما فاقم مشاكل الحكومة.

ووجد استطلاع كيودو أن 62.4 بالمئة من المشاركين يعارضون الطريقة التي تعامل بها كيشيدا مع استقالات وزير التنشيط الاقتصادي دايشيرو ياماجيوا ووزير العدل ياسوهيرو هاناشي ووزير الداخلية مينورو تيرادا.

وفشلت شعبية كيشيدا في الحصول على دفعة من حزمة دعم اقتصادي بقيمة 200 مليار دولار لتخفيف تداعيات التضخم التي يغذيها انخفاض الين إلى أدنى مستوياته في 32 عاما.

    المصدر :
  • رويترز

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