"شقراء غامضة" ترافق بوتين في معظم مناسباته.. ما قصتها؟!

رغم المحاولات الروسية المتعددة لإخفاء تفاصيل حياة الرئيس فلاديمير بوتين، إلا أن ذلك لم يمنع من التركيز على بعض المواقف، ومنها ظهور فتاة شقراء في عدة صور مع الرئيس بوتين، وفي مناسبات مختلفة، وبحسب ما لا حظته تقارير غربية، فإن المعنية تغير زيها حسب المقام.

وآخر ظهور للفتاة الغامضة كان مطلع العام الجديد، كـ”جندية” يكرمها الرئيس بوتين في رسالته لسنة 2023، لكنها ظهرت قبل ذلك مرارا مع سيد الكرملين، إحداها كبائعة “آيس كريم”، وفي جلسة صيد سمك، بل وكإحدى رعايا الأبرشية في احتفالات عيد الميلاد.

وذكرت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية أن الشقراء، التي كانت ترتدي الملابس العسكرية وتم تكريمها مع جنود مرموقين آخرين في بث خطاب الرئيس بمناسبة رأس السنة الجديدة، دائمة الظهور في الفعاليات العامة لبوتين.

وبحسب منشور لموقع ” Sibir.Realii” المرتبط بإذاعة أوروبا الحرة عبر تطبيق التراسل “تليغرام”: “التقطت صورة للرئيس في سبتمبر/أيلول عام 2016 على بحيرة في منطقة نوفغورود مع صيادي أسماك – وكانت هي من بينهم”. وحينها، تم تحديد هويتها بأنها لاريسا سيرجوخينا.

وكانت تلك المرأة أيضًا بين مجموعة من أبناء الأبرشية اجتمعوا حول بوتين عام 2017 في قداس لعيد الميلاد الأرثوذكسي الشرقي بأحد الأديرة في نوفغورود.

ووصف ما لا يقل عن اثنين من “صائدي الأسماء” ظهروا معها في وقت سابق بأنهم “من أبناء الأبرشية” خلال القداس – مما دفع بعض المراقبين للتكهن بأنهم جميعا ممثلون يستخدمون من أجل التقاط صور مع بوتين أو محاولة يائسة لإخفاء فريق حراسته.

وشوهدت المرأة أيضًا في مناسبتين أخريين – في 2017 و2019 – “تبيع” الآيس كريم لبوتين بأحد العروض الجوية في موسكو.

وكما أوردت صحيفة “ذا صن” البريطانية في 2019، دفع بوتين مبلغا كبيرا مقابل الآيس كريم بأكثر من 4 آلاف روبل (حوالي 60 دولارا) وأخبر الشقراء بأن تعطي الباقي لوزير الطيران من أجل “تطوير الطيران”.

وحينها، قال مراقبو الكرملين إنه من المرجح أن تكون هذه السيدة أحد عناصر خدمة حماية بوتين، وتعمل متخفية لمساعدة الرئيس الروسي في الظهور خلال الاختلاط مع المواطنين الروس العاديين.

وخلال بث خطاب رأس السنة لهذا العام، تم تعريف المرأة بأنها الطبيبة في الجيش الروسي، آنا سيدورينكو. ووقفت خلف بوتين مع رفاقها المفترضين وهم يرتدون الزي العسكري خلال رسالة عن الحرب في أوكرانيا.