شقيقة زعيم كوريا الشمالية: سنواصل بناء القوة العسكرية لحماية سيادتنا

هددت شقيقة زعيم كوريا الشمالية الغرب ببناء قوة عسكرية هائلة.

وقالت كيم يو جونغ، شقيقة رئيس كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إن بلادها ستواصل بناء قوة عسكرية هائلة لحماية سيادتها والسلام الإقليمي.

ونقلت الوكالة الرسمية لكوريا الشمالية عن كيم قولها، “سنواصل بناء قوة عسكرية هائلة لحماية سيادتنا وأمننا وسلامنا الإقليميين”.

وتابعت كيم، إن سلسلة من المناورات العسكرية التي أجراها الجيش الأمريكي في المنطقة هذا العام، بداية بتدريبات بالذخيرة الحية مع “عصابة كوريا الجنوبية العسكرية، وهي الألعوبة في يد الولايات المتحدة، تدفع البيئة الأمنية الإقليمية إلى اضطراب خطير.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون قد أشرف على مناورة تحاكي “هجوماً نووياً مضادّاً”، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، الثلاثاء.

وجاء هذا الإعلان غداة رصد الجيش الكوري الجنوبي إطلاق كوريا الشمالية دفعة من الصواريخ البالستية القصيرة المدى باتجاه بحر اليابان، في أحدث حلقة من مسلسل الاختبارات الصاروخية التي تجريها بيونغ يانغ، منذ مطلع العام.