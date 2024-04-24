الأربعاء 15 شوال 1445 ﻫ - 24 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شقيقة زعيم كوريا الشمالية: سنواصل بناء القوة العسكرية لحماية سيادتنا

منذ 5 دقائق

كيم يو جونغ

A A A
طباعة المقال

هددت شقيقة زعيم كوريا الشمالية الغرب ببناء قوة عسكرية هائلة.

وقالت كيم يو جونغ، شقيقة رئيس كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إن بلادها ستواصل بناء قوة عسكرية هائلة لحماية سيادتها والسلام الإقليمي.

ونقلت الوكالة الرسمية لكوريا الشمالية عن كيم قولها، “سنواصل بناء قوة عسكرية هائلة لحماية سيادتنا وأمننا وسلامنا الإقليميين”.

وتابعت كيم، إن سلسلة من المناورات العسكرية التي أجراها الجيش الأمريكي في المنطقة هذا العام، بداية بتدريبات بالذخيرة الحية مع “عصابة كوريا الجنوبية العسكرية، وهي الألعوبة في يد الولايات المتحدة، تدفع البيئة الأمنية الإقليمية إلى اضطراب خطير.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون قد أشرف على مناورة تحاكي “هجوماً نووياً مضادّاً”، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، الثلاثاء.

وجاء هذا الإعلان غداة رصد الجيش الكوري الجنوبي إطلاق كوريا الشمالية دفعة من الصواريخ البالستية القصيرة المدى باتجاه بحر اليابان، في أحدث حلقة من مسلسل الاختبارات الصاروخية التي تجريها بيونغ يانغ، منذ مطلع العام.

    المصدر :
  • إرم نيوز

المزيد من أخبار العالم

شركة مياهنا السعودية
"شركة مياهنا" تخطط لطرح أولي لأسهمها في سوق الأسهم السعودية
جيش الاحتلال الإسرائيلي
غزة تحت النار
وسائل إعلام عبرية: الهجوم على رفح بات قريبا جدا
المؤشر نيكي الياباني
بدعم مكاسب أسهم التكنولوجيا.. المؤشر نيكي يغلق فوق مستوى 38 ألف نقطة

الأكثر قراءة

نجم تركي اشترى مدرسته وهدمها حجراً حجراً.. وهذا هو السبب!
وزير الدفاع يهاجم الياس المر: ينضبّ… ولو بيسكت أشرفلو
غزة تحت النار
أبو عبيدة: سيناريو رون آراد ربما يكون السيناريو الأوفر حظا للتكرار مع أسرى العدو في غزة