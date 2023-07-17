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شقيقة زعيم كوريا الشمالية: يجب أن تكف أمريكا عن "الحماقة"

منذ 42 دقيقة
كيم يو جونغ

كيم يو جونغ

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ذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية الكورية الشمالية، اليوم الإثنين، أنّ كيم يو جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، قالت إنّ على الولايات المتحدة تجنب ما وصفته بأنّه “عمل أحمق” قد يعرض استقرارها للخطر.

وأدلت كيم بتصريحاتها بعدما قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان إنّ “الولايات المتحدة لا تزال قلقة من أن كوريا الشمالية ستمضي قدمًا في اختبار آخر لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات”.

وكانت كوريا الشمالية أطلقت الأسبوع الماضي صاروخًا بالستيًا عابرًا للقارات قبالة ساحلها الشرقي.

    المصدر :
  • رويترز

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