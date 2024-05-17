شقيقة كيم: نظرية صفقة الأسلحة مع روسيا هي "الأكثر سخافة"

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الجمعة أن كيم يو جونغ الشقيقة صاحبة النفوذ القوي للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون نفت من جديد تبادل أسلحة مع روسيا.

وتوجه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اتهامات لكوريا الشمالية بنقل أسلحة إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا. وتنفي كل من موسكو وبيونجيانج هذه الاتهامات لكنهما تعهدتا العام الماضي بتعميق العلاقات العسكرية.

وتعززت العلاقات بين البلدين بشكل كبير بعد زيارة الزعيم الكوري الشمالي لأقصى شرق روسيا في سبتمبر أيلول وعقد قمة مع الرئيس فلاديمير بوتين.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم يو جونج القول في بيان إن “نظرية” صفقة الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا والمكونة من خليط من الأحكام المسبقة والخيال هي “النظرية الأكثر سخافة” ولا تستحق تقييما أو تفسيرا من أحد، ووصفتها بأنها إشاعة كاذبة تروج لها قوى معادية.

وأضافت أن الأسلحة التي تطورها كوريا الشمالية ليست موجهة للتصدير وإنما للدفاع ضد كوريا الجنوبية.

في غضون ذلك، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة أمس الخميس 16\5\2024 على روسيين اثنين وثلاث شركات روسية لتسهيلها عمليات نقل الأسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية بما في ذلك الصواريخ الباليستية لاستخدامها في أوكرانيا.