شكاوى المواطنين تصدح.. عقوبات الغرب على روسيا تتجلّى في الصيدليات

أولًا انتشرت التحذيرات، في رسائل بين الأصدقاء والعائلات على منصات التواصل الاجتماعي، لتخزين الأدوية الاساسية والمهمة في روسيا، قبل ان تتأثر اللوازم بالعقوبات الغربية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ولاحقًا، أصبح من الصعب حقًا ايجاد بعض الأدوية في صيدليات العاصمة موسكو وغيرها من المدن.

“لا استطيع ان أجد الدواء في اي صيدلية في المدينة”، تقول احدى سكان مدينة كازان للأسوشيتد برس في اواخر آذار، والتي تبحث عن دواء لتمييع الدم من أجل والدها.

الخبراء والسلطات الصحية في روسيا يقولون إن الانقطاع في الأدوية موقّت بسبب التهافت للشراء ومشاكل لوجيستية يواجهها المزودون جرّاء العقوبات. ورغم هذه التطمينات، يبقى الكثير قلقين من ان الادوية الاساسية ستستمر في الانقطاع في السوق الروسية.

“سيكون هناك انقطاع للأدوية. وسيكون الوضع كارثيا، لا أعلم” يقول “د أليكسي ارليخ، مسؤول وحدة العناية الفائقة القلبية في أحد مستشفيات موسكو.

التقارير التي تفيد بأن الروس لا يستطيعون ايجاد أدوية معينة في الصيدليات بدأت تطفو على السطح في اوائل آذار، بعد وقت قصير على بدء الحرب الأوكرانية التي دفعت الغرب الى فرض عقوبات هائلة على روسيا، ما عزلها عن باقي العالم.

وبدأت مجموعات حقوقية للمرضى تتلقى شكاوى في هذا الصدد في الاسبوع الثاني من آذار. وقال رئيس احدى هذه المجموعات ويدعى “زييودتين اوفايسوف” لوكالة الاسوشيتد برس انه تفقّد شخصيا في اكثر من صيدلية في المنطقة توفر ١٠ من أكثر الأدوية المطلوبة، واشار الى انه لا يتوفر عدد كبير منها.

وأضاف انه عندما سأل أصحاب الصيدليات عن موعد توفر الأدوية، اجابوا: “ليس هناك الكثير. وليس واضحا بعد متى ستكون هذه الأدوية متوفرة”.

في السياق، قامت واحدة من اكبر نقابات العاملين في القطاع الطبي باستطلاع أكثر من ٣ آلاف طبيب في منتصف آذار، وقالوا إنهم واجهوا انقطاعات لأكثر من ٨٠ دواء منها مضادات الالتهابات، ومضادات الاكتئاب، وأدوية الجهاز الهضمي وغيرها.

عشرات الناس الذين تواصلت معهم الأسوشيتد برس في مدن مختلفة في أواخر آذار، قالوا إنهم أمضوا أيامًا وهم يبحثون عن أدوية للغدة الدرقية، وأنواع من الأنسوبين وحتى مسكنات ألم معروفة. وبعضهم قالوا انهم غير قادرين على ايجادها ابدًا.