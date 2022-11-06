شكري: مصر لن تدخر جهداً في ‏قيادة العمل الدولي لمواجهة تغير المناخ‎

أكد رئيس مؤتمر قمة المناخ وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، أن مصر لن تدخر جهداً في ‏قيادة العمل الدولي لمواجهة تغير المناخ‎.‎

وأضاف: “نتطلع لأن تكون قمة المناخ نقطة فارقة في العمل الجماعي متعدد الأطراف. قمة المناخ (كوب 27) ستوفر أفضل الظروف ‏لمواجهة تغير المناخ”.‏

وأوضح أن “النمط الذي سارت عليه البشرية منذ بدء الثورة الصناعية حتى يومنا هذا لم يعد قابلا للاستدامة”.‏

وتابع: “سيخسر الجميع إذا اعتقد فريق أنه يمكنه تحقيق مكاسب على حساب فريق آخر فيما يتعلق بالمناخ”.‏

وقال شكري: “سنستكمل المسار لتنفيذ الأهداف التي تم التوافق عليها في قمة (كوب 26) في غلاسكو العام الماضي”.‏

من جانبه، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في تدوينة له على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “بكل ‏فخر واعتزاز وتشرف بالمسؤولیة. أتطلع لافتتاح فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بمدينة شرم الشيخ ‏‏(كوب 27) الإطارية حول تغير المناخ”.‏

وأوضح أن “الدورة الحالية من قمة المناخ تأتي في توقيت حساس للغایة، يتعرض فيه عالمنا لأخطار وجودیة وتحدیات غیر مسبوقة، ‏تؤثر على بقاء كوكبنا ذاته وقدرتنا على المعیشة علیه”.‏

وتابع: “لا شك أن ھذه الأخطار وتلك التحدیات تستلزم تحركا سريعا من كافة الدول لوضع خريطة طریق للإنقاذ، تحمي العالم من ‏تأثیرات التغیرات المناخیة”.‏

وبيّن أن مصر “تتطلع لخروج المؤتمر من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفیذ بإجراءات ملموسة على الأرض، تبني على ما سبق، لا ‏سیما مخرجات قمة غلاسغو واتفاق باریس”.‏

وانطلقت فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ “كوب 27″، والتي تستمر لمدة أسبوعين، يوم الأحد، في مدينة شرم الشيخ المصرية، بعد ‏تسليم بريطانيا رئاسة الدورة السابعة والعشرين من قمة المناخ إلى مصر‎.‎