شكري يحذر في اتصال مع بلينكن من "مخاطر أمنية جسيمة" في رفح

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين إن مواصلة العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وخاصة في رفح ينطوي على “مخاطر أمنية جسيمة”.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن شكري أكد أيضا في اتصال هاتفي مع بلينكن ضرورة استئناف توصيل المساعدات إلى غزة بعد أن ناقشا سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي.

وجاء في البيان أن شكري شدد “على حتمية إعادة نفاذ المساعدات التي توقفت خلال الأيام الماضية إلى القطاع”.

فيما أكدت مصر رفضها للتصعيد الإسرائيلي في منطقة رفح، حيث قررت الحكومة إلغاء لقاء كان مقرراً بين مسؤولين عسكريين من الجانبين.

وأكد مصدر مصري رفيع المستوى أن مصر أبلغت وسطاء المفاوضات رفضها القاطع للتصعيد الإسرائيلي في رفح جنوبي قطاع غزة.

وأوضح المصدر أن القاهرة تحمّل الجانب الإسرائيلي مسؤولية تدهور الأوضاع في القطاع، وكذلك مسؤولية منع المساعدات عن المدنيين في غزة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت، أن مسؤولين عسكريين مصريين ألغوا بشكل مفاجئ اجتماعا مع نظرائهم الإسرائيليين في إشارة لتفاقم الأزمة الدبلوماسية بين القاهرة وتل أبيب.

من جهته، وصف مصدر دبلوماسي إسرائيلي، الأحد، إعلان مصر عزمها التدخل دعما لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بأنه “خيانة وطعنة في الظهر”، على ما نقلت قناة i24NEWS .

وقال المصدر للقناة الإسرائيلية: “مصر تطعننا في الظهر في محكمة العدل الدولية بعد المساعدة في سيناء”.

وفي خطوة أشعلت التوترات الدبلوماسية بين مصر وإسرائيل، أعلنت القاهرة دعمها للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

ولفتت القناة إلى أن القرار المصري بدعم مطالب جنوب إفريقيا قد أثار الدهشة في إسرائيل، حيث وصفه مصدر دبلوماسي إسرائيلي بأنه “خيانة”، بحسب القناة.