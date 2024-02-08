شكوك في نزاهة الانتخابات الرئاسة في أذربيجان

أفاد مراقبو الانتخابات من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اليوم الخميس 8 فبراير/شباط، أن هناك “تساؤلات جدية” بخصوص نزاهة عملية فرز الأصوات وتسجيلها في انتخابات الرئاسة التي أُجريت في أذربيجان أمس الأربعاء.

وأُعيد انتخاب الرئيس إلهام علييف أمس بحصوله على أكثر من 90 بالمئة من أصوات الناخبين. ووصفت جماعات حقوقية الانتخابات السابقة في أذربيجان بأنها لم تكن حرة ولا نزيهة.

وقالت بعثة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في بيان إن الانتخابات غلب عليها “عدم وجود بدائل سياسية حقيقية في بيئة تعاني قيودا”، كما أن هناك، “مؤشرات على ملء الصناديق ببطاقات اقتراع (مزورة)”.

ولم يصدر تعليق فوري من أذربيجان على بيان منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.