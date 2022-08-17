الأربعاء 19 محرم 1444 ﻫ - 17 أغسطس 2022 |
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شمال سوريا.. القوات التركية تستعد لهجوم جديد

منذ ساعة واحدة
سوريا

سوريا

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أعلنت “قوات سوريا الديمقراطية” أنه لا تغيير في الخريطة العسكرية والانتشار العسكري الميداني على جانبي الحدود السورية التركية، بما في ذلك تحركات الجيش التركي.

وأكدت ” قسد” أن الجيش التركي سينقل عنوة عددا كبيرا من اللاجئين إلى الأراضي السورية خلال الساعات المقبلة، وأنها تدرس مستوى التهديدات ضد مناطقها، وسترد عليها في الوقت المناسب.

في الأثناء، قال إعلام النظام السوري إن القوات التركية أطلقت تحذيرات للأهالي في المناطق التركية الحدودية المحاذية لجرابلس بريف حلب تمهيدا لقيامها بهجوم جديد.

وذكر الإعلام السوري أن هناك تحليقا مكثفا لطيران الاستطلاع وحشدا كبيرا للقوات التركية على معظم المناطق الحدودية التركية المحاذية لريف كل من حلب والحسكة والرقة، تزامنا مع التحذيرات.

وأسفر قصف جوي تركي لمركز تابع لقوات النظام السوري عن مقتل وإصابة العشرات في قرية جارقلي غرب مدينة عين العرب كوباني الحدودية شمالي سوريا.

ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن الاستهداف جاء في ظل اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية الكردية وبين الجيش التركي.

هذا وأفادت وسائل إعلام رسمية سورية، الثلاثاء، أن 3 عسكريين قُتلوا وجُرح 6 آخرون في هجوم جوي تركي استهدف نقاطا عسكرية بريف حلب.

ونقلت التقارير عن مصدر عسكري قوله إن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم، حيث أوقعت خسائر بشرية ومادية، دون إعطاء تفاصيل.

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