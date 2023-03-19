شمخاني يزور بغداد لتوقيع اتفاق حول أمن الحدود

ذكرت مصادر إيرانية وعراقية أنَّ أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، سيجري مباحثات مع كبار المسؤولين في بغداد اليوم الاحد، قبل التوقيع على مذكرة تفاهم أمنية حول الحدود بين البلدين.
وأفادت وسائل إعلام محلية العراقية بأنَّ شمخاني سيجري مشاورات مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، نقلا عن مصدر حكومي عراقي.
من جهتها، ذكرت وكالة “أرنا” الرسمية، أنَّ زيارة شمخاني تستهدف “الحفاظ على العلاقات التجارية وتنميتها إلى أكثر من 10 مليارات دولار مع العراق”، مشيرة إلى أنَّ هذا يتطلَّب “رفع بعض التحديات الأمنية المفروضة على علاقات البلدين، وذلك للإسراع في تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية، وتسهيل التعاون المصرفي”.