شمخاني يزور بغداد لتوقيع اتفاق حول أمن الحدود

ذكرت مصادر إيرانية وعراقية أنَّ أمين عام المجلس الأعلى ‏للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، سيجري مباحثات مع ‏كبار المسؤولين في بغداد اليوم الاحد، قبل التوقيع على مذكرة ‏تفاهم أمنية حول الحدود بين البلدين.‏

وأفادت وسائل إعلام محلية العراقية بأنَّ شمخاني سيجري ‏مشاورات مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس ‏مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة إقليم ‏كردستان مسرور بارزاني، نقلا عن مصدر حكومي عراقي.‏

من جهتها، ذكرت وكالة “أرنا” الرسمية، أنَّ زيارة شمخاني ‏تستهدف “الحفاظ على العلاقات التجارية وتنميتها إلى أكثر ‏من 10 مليارات دولار مع العراق”، مشيرة إلى أنَّ هذا ‏يتطلَّب “رفع بعض التحديات الأمنية المفروضة على علاقات ‏البلدين، وذلك للإسراع في تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية، ‏وتسهيل التعاون المصرفي”.‏