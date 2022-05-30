شنغهاي تتجه الى رفع قيود الإغلاق في الأول من حزيران

بعد شهرين من القيود الصارمة بهدف السيطرة على تفشّي وباء كورونا، تتجه مدينة شنغهاي الى رفع قيود الإغلاق. وكانت المدينة طوال الفترة الماضية بؤرة التفشي في البلاد.

وفي التفاصيل، أفادت وكالة رويترز بأنّ سلطات مدينة شنغهاي سترفع قيود إغلاق المدينة التي استمرت لشهرين اعتبارًا من منتصف ليل الأربعاء المقبل، مما يسمح للسيارات الخاصة، ومنها سيارات الأجرة، بالعودة للسير على الطرق وللسكان بالتنقل في حرية داخل وخارج المجمعات السكنية التي لا تظهر فيها حالات إصابة.

وقالت حكومة المدينة في بيان على حسابها الرسمي على تطبيق وي تشات إن التنقل بالحافلات والسكك الحديدية سيستأنف أيضا عملياته الأساسية اعتبارا من الأول من حزيران، بما في ذلك العبارة التي تربط المناطق التي يفصلها نهر هوانجبو في المدينة.

وأضافت في البيان: “تمت السيطرة على الوضع الوبائي في مدينتنا بشكل فعال، والوضع مستمر في التحسن”، مشيرةً إلى أنه سيظل مطلوبًا من الناس وضع الكمامات وتجنب التجمعات وتلقي جرعات التطعيم.

وكانت شنغهاي قد فرضت إغلاقًا بأنحاء المدينة على سكانها البالغ عددهم 25 مليونا في الأول من نيسان، لمكافحة انتشار كوفيد-19. وتضمن ذلك إجراءات قاسية تسببت في غضب عام واسع النطاق إزاء مشكلات مثل مراكز الحجر الصحي المكتظة وصعوبات الحصول على الأغذية وفقدان الدخل.

وخففت الحكومة بعض القيود في الأسابيع الماضية، لكنّ معظم شبكة النقل العام ظلت متوقفة، كما لم يُسمح للناس بقيادة سياراتهم إلا إذا حصلوا على موافقة مسبقة.

وأعلنت حكومة شنغهاي تسجيل 61 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا بدون أعراض الأحد، انخفاضًا من 93 إصابة في اليوم السابق. بينما انخفضت الإصابات المصحوبة بأعراض أيضا من 29 إلى ست إصابات.

وتم تسجيل إصابة واحدة جديدة خارج مناطق الحجر الصحي دون تغيير عن اليوم السابق.