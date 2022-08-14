شنغهاي تحدد موعد إعادة فتح جميع المدارس في البلاد

قالت مدينة شنغهاي، المركز المالي الصيني، (الأحد 14 – 8 – 2022) إنها ستعيد فتح جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية ورياض الأطفال ودور الحضانة في الأول من سبتمبر أيلول بعد أشهر من الإغلاق لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وستطلب المدينة من جميع المعلمين والطلاب إجراء اختبارات الحمض النووي لفيروس كورونا يوميا قبل مغادرة المؤسسات التعليمية، وفقا لبيان نشرته لجنة التعليم لبلدية شنغهاي.

كانت شنغهاي قد أغلقت جميع المدارس في منتصف مارس آذار قبل إغلاق المدينة لمدة شهرين لمكافحة أسوأ تفش لكوفيد في أبريل نيسان ومايو أيار.

من جهة أخرى قالت لجنة الصحة الوطنية الأحد إن الصين سجلت 2604 إصابات جديدة بكوفيد-19 في 13 أغسطس آب، منها 684 إصابة ظهرت عليها أعراض و1920 بدون أعراض.

ويقارن هذا مع 2144 إصابة جديدة في اليوم السابق منها 704 مصحوبة بأعراض و1440 بدون أعراض، وهي حالات تحسبها الصين بشكل منفصل.

و لم تسجل الصين وفيات جديدة وظلت الحصيلة الكلية عند 5226.

وحتى 13 أغسطس آب، أعلن البر الرئيسي للصين تسجيل 234901 إصابة ظهرت عليها أعراض.