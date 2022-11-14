شنغهاي تسجل إصابات جديدة بكورونا

أعلنت حكومة مدينة شنغهاي الصينية تسجيل إصابتين محليتين جديدتين مصحوبتين بأعراض بفيروس كورونا (الأحد 13-10-2022) ارتفاعا من إصابة واحدة في اليوم السابق و13 إصابة محلية بلا أعراض ارتفاعا من تسع في اليوم السابق.

وتم تسجيل إصابة واحدة فقط خارج مناطق الحجر الصحي مقارنة بعدم تسجيل أي إصابة في اليوم السابق.

ولم تسجل شنغهاي أي وفيات مرتبطة بكوفيد-19 اليوم الأحد دون تغيير عن اليوم السابق.

وكانت الحكومة الصينية قد كثفت عمليات الإغلاق لمكافحة كوفيد-19 والقيود الأخرى لمنع انتشار الإصابات مع ارتفاع الحالات إلى أعلى مستوياتها منذ إغلاق شنغهاي هذا العام، وشهدت مدينتا بكين وتشنغتشو عددا قياسيا من الإصابات اليومية.

ودفعت الزيادة، التي لا تزال صغيرة وفقا للمعايير العالمية وبالنسبة لبلد يبلغ عدد سكانه 1.4 مليار نسمة، القيادة العليا في الصين إلى التأكيد مجددا على استراتيجيتها الصارمة في مواجهة الفيروس والتي يقول الرئيس شي جين بينغ إنها تهدف إلى إنقاذ الأرواح خاصة كبار السن.

وسجلت مدينة قوانغتشو الجنوبية، مركز المعركة التي تخوضها الصين حاليا مع المرض، 2824 إصابة محلية جديدة أمس الخميس 10\11\2022، وهو اليوم الرابع الذي تجاوزت فيه الإصابات حاجز الألفين.

ونقلت هيئة الصحة الوطنية عن خبير حكومي قوله، إن الصين لن تخفف إجراءات مكافحة فيروس كورونا، لكنها ستواصل تحسينها وفقا للوضع الوبائي المتغير وتحور الفيروس.

وشددت مدن كبرى أخرى مثل بكين وتشنغتشو وتشونغتشينغ الإجراءات هذا الأسبوع حيث عادت الحالات اليومية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.