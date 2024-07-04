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شنغهاي للتعاون تشدد على أهمية الاستقرار الاقتصادي في آسيا الوسطى

منذ 20 دقيقة
انعقاد قمة منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الكازاخستانية أستانا - رويترز

انعقاد قمة منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الكازاخستانية أستانا - رويترز

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شدد الأمين العام لمنظمة شانغهاي للتعاون، تشانغ مينغ، على أن الاستقرار والتنمية الاقتصادية المستدامة في آسيا الوسطى، ضمان لأمن وازدهار دول المنظمة.

وأضاف في حديث لوكالة Kazinform: “الاستقرار والتنمية الاقتصادية في آسيا الوسطى ضمان لأمن وازدهار دول المنظمة، حيث يتم الترحيب بالتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين دول آسيا الوسطى وباقي دول المنظمة على مختلف المستويات. نتوقع من دول آسيا الوسطى إسهاما أكبر في تطوير منظمة شنغهاي للتعاون وتعزيز التبادلات والتعاون في إطارها”.

وأشار إلى أن كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان كانت من الدول المؤسسة للمنظمة، وتعتبر من المشاركين بنشاط في تطور المنظمة، حيث تقدم مساهمات كبيرة في تعميق التعاون بالمنظمة.

و”شنغهاي للتعاون” منظمة دولية تأسست عام 2001 وتضم الهند وإيران وكازاخستان والصين وقرغيزستان وروسيا وبيلاروس وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان، فيما تتمتع أفغانستان ومنغوليا وأذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات وتركيا وسريلانكا بصفة عضو مراقب في المنظمة.

وتعقد قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا يومي 3 و4 يوليو بمشاركة قادة روسيا وأذربيجان وبيلاروس والهند وإيران وكازاخستان وقطر وقرغيزستان والصين ومنغوليا والإمارات وباكستان وطاجيكستان وتركمانستان وتركيا وأوزبكستان.

كما سيحضر القمة الأمين العام للمنظمة تشانغ مينغ، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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