شن عملية برية تركية في سوريا من بين الخيارات لضمان أمن الحدود

قال مسؤول بوزارة الدفاع التركية، الخميس، إن شن عملية برية في سوريا من بين الخيارات التي قد تبحثها تركيا بعد أن خلصت أنقرة إلى أن مهاجمين اثنين فجرا قنبلة قرب بنايات حكومية مطلع الأسبوع أتيا من سوريا.

وأضاف المسؤول “هدفنا الوحيد هو القضاء على المنظمات الإرهابية التي تشكل تهديدا لتركيا. عملية برية هي أحد الخيارات للقضاء على هذا التهديد لكنها ليست الخيار الوحيد بالنسبة لنا”.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصدر أمني محلي إن شخصين قتلا، الخميس، عندما استهدفت ضربة جوية تركية سيارة في منطقة يسيطر عليها الأكراد في شمال شرق سوريا.

ولم يتضح بعد إن كان القتيلان من المدنيين أم من أعضاء قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة وتقودها وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وجاءت الضربة بعد أن قالت تركيا إن كل المنشآت العسكرية الكردية في سوريا والعراق ستكون أهدافا عسكرية مشروعة.