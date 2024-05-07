شهادة صادمة من ممثلة أفلام إباحية في محاكمة ترامب

أدلت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز بشهادتها اليوم أمام هيئة المحلفين، مفادها أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب استقبلها في جناحه الفندقي عام 2006 وهو يرتدي ملابس النوم، وزعمت أنها صفعته بناءً على طلبه.

في نيويورك، أدلت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز بشهادتها اليوم أمام هيئة من المحلفين، حيث أكدت أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب استقبلها بملابس النوم في جناحه الفندقي عام 2006، وزعمت أنها صفعته بناءً على طلبه.

وقالت دانيالز (45 عاما) التي كانت ترتدي زيا أسود ونظارة سوداء إنها انزعجت من ملاحقة ترامب لها أكثر من مرة وسألته “هل أنت دائما متعجرف ومغرور؟”.

وأضافت أن ترامب طلب منها أن تصفعه وإنها استجابت لطلبه.

وظهر ترامب على طاولة المدعى عليه وكان يقول على ما يبدو “هذا هراء”.

ويواجه ترامب (77 عاما)، المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية هذا العام، اتهامات بتزوير سجلات تجارية للتستر على دفع 130 ألف دولار لدانيالز لشراء صمتها خلال انتخابات عام 2016.

ودفع ترامب ببراءته ونفى ممارسة الجنس مع دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد.

وقالت دانيالز إنها التقت بترامب في بطولة للجولف في بحيرة تاهو، مضيفة أن الحارس الشخصي لترامب اقترب منها في وقت لاحق من اليوم وقال لها إن ترامب يود أن تتناول معه العشاء.

وذكرت أنها رفضت في البداية قبل أن تغير رأيها بعد إقناعها بأن العشاء يمكن أن ينتهي نهاية رائعة.

وقالت إنها عندما وصلت إلى جناحه الفندقي استقبلها ترامب مرتديا ملابس نوم من الساتان، وأضافت أنها طلبت منه تغيير ملابسه وأنه استجاب لها بأدب.

ووقع اللقاء المزعوم في أثناء زواج ترامب من زوجته الحالية ميلانيا. وينفي ترامب أي لقاء جنسي مع دانيالز.

وكان القاضي خوان ميرشان قد قضى في وقت سابق بالسماح لدانيالز بإخبار المحلفين بممارسة الجنس مع ترامب، رغم اعتراضات الفريق القانوني لترامب.

ويدفع ترامب ببراءته في 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية.