شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف نازحين في رفح

استشهد فلسطينيون وجرح آخرون جراء قصف مقاتلات حربية إسرائيلية مجموعة من النازحين شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة فجر اليوم الجمعة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي قصف مناطق عدة في القطاع فجر اليوم باستخدام الطائرات الحربية والمدفعية، من بينها حي الشيخ رضوان في مدينة غزة.

وقالت الوكالة إن شمال قطاع غزة تعرض صباح اليوم الجمعة لقصف جوي إسرائيلي عنيف، فيما أطلقت مدفعية جيش الاحتلال قذائف عشوائية على حيي التفاح والشجاعية وشارع يافا في مدينة غزة ومنطقة النزلة في جباليا.

كما أفادت باستشهاد 11 فلسطينيا على الأقل وإصابة آخرين لم تحدد عددهم مساء أمس الخميس في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال بمخيم جباليا شمالي القطاع.

وقالت الوكالة إن 3 شهداء سقطوا أيضا في مخيم جباليا في وقت لاحق مساء أمس إثر غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الفالوجة بالمخيم.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة منذ 42 يوما أدت إلى سقوط أكثر من 11 ألفا و500 فلسطيني أغلبهم أطفال ونساء فضلا عن إصابة 29 ألفا و800 آخرين من سكان القطاع، وفق مصادر رسمية فلسطينية.