شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على رفح

استشهد عدد من الفلسطينين وأصيب آخرون فجرًا إثر قصف إسرائيلي لمنزل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ونقلت “وفا” عن مصادر محلية أن “طائرات الاحتلال استهدفت منزلا مأهولا شرق رفح ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، نقلوا جميعا إلى مستشفى أبو يوسف النجار في المدينة”، مشيرة إلى أن “قوات الاحتلال قصفت موقعًا في محيط المستشفى ذاته”.

كما استشهد مواطن وأصيب آخرون جراء قصف قوات الاحتلال لمنزلين مأهولين شرق مدينة رفح.

وأكدت “وفا” أن “مدفعية الاحتلال استهدفت مواقع في دير البلح وسط القطاع، كما قصفت أخرى قريبة من وادي غزة”.

وأشارت إلى أن “قوات الاحتلال استهدفت مدينة غزة بعدد كبير من القذائف والغارات، بخاصة في حي الزيتون والجهة الشمالية – الغربية، كما استهدفت شرق جباليا بالغارات والقذائف”.

يذكر أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية، 6 مجازر في حق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 79 مواطنا، وإصابة 86 آخرين.

ووفقا لآخر إحصائية فقد ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34262، غالبيتهم من الأطفال، والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول الماضي، بلغت حصيلة الإصابات 77229، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.