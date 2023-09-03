شهر حافل بالأحداث.. هل فقد ترامب الدعم في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري؟

مجددًا، لقد مرّ أسبوعان منذ صدور لائحة الاتهام الأخيرة للرئيس السابق دونالد ترامب -هذه المرة في جورجيا، فيما يتعلق بجهوده لإلغاء انتخابات عام 2020 هناك. هل يبدو أن الاتهامات أثرت على فرص عودته إلى البيت الأبيض؟

بعد كل من لوائح الاتهام الثلاث السابقة الموجهة لترامب، تغيرت أرقام استطلاعاته بطرق صغيرة وغير متسقة – هذا إذا تغيرت على الإطلاق. واتبعت لائحة الاتهام الرابعة هذا النمط غير النمطي: تشير بعض الأدلة إلى أنه حقق مكاسب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، وتشير أدلة أخرى إلى أنه خسرها، وتشير البيانات القليلة المتوفرة لدينا عن الانتخابات العامة إلى أنه لم يتغير شيء بشكل كبير. ومما يزيد من إحباط المدمنين على السياسة في كل مكان، أنه من الصعب للغاية معرفة مدى تأثير لائحة الاتهام الرابعة على مكانة ترامب في السباق بالنظر إلى مدى قربها من حدثين رئيسيين آخرين في مسار الحملة الانتخابية: لائحة الاتهام الثالثة و المناظرة الرئاسية للحزب الجمهوري، بحسب موقع five thirty eight.

دعونا نلقي نظرة أعمق على استطلاعات الرأي الوطنية للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري. فقد تم إجراء 29 منها بالكامل بعد ظهور أخبار لائحة الاتهام الرابعة في وقت متأخر من ليلة 14 أغسطس، وانخفضت نسبة تأييد ترامب من 53% في متوسط استطلاعاتنا إلى 50% منذ ذلك الحين. لكن لائحة الاتهام ضد جورجيا جاءت في أعقاب مجموعة كبيرة أخرى من التهم: في الأول من أغسطس، وجهت هيئة محلفين فيدرالية كبرى لائحة الاتهام إلى ترامب، أيضا بزعم التدخل في انتخابات عام 2020. ولم تقم سوى خمس مجموعات فقط من منظمي استطلاعات الرأي والجهات الراعية بإجراء استطلاعات الرأي في الفترة ما بين لائحتي الاتهام (1 أغسطس و14 أغسطس) وبعد محاكمة جورجيا (منذ 14 أغسطس). وهذا أمر مهم لأنه في حين يمكننا من الناحية النظرية مقارنة الاستطلاع الذي أجرته كلية إيمرسون في الفترة من 16 إلى 17 أغسطس بالمسح الذي أجرته في الفترة من 19 إلى 20 يونيو، فمن المستحيل أن نقول إن تراجع ترامب بنسبة 3 نقاط مئوية يرجع إلى لائحة الاتهام في جورجيا. ربما كان ذلك بسبب لائحة الاتهام الثالثة، أو أي مجموعة أخرى من الأحداث التي وقعت خلال هذين الشهرين.

بعد ذلك، ولجعل الأمور أكثر تعقيدًا، اختتم اثنان فقط من منظمي استطلاعات الرأي استطلاع رأيهم بعد توجيه الاتهام قبل المناظرة الرئاسية للحزب الجمهوري في 23 أغسطس، والتي كان من الممكن أيضا أن تغير وجهات النظر حول ترامب. ويختلف هذان الشخصان حول مدى تحول السباق بعد لائحة الاتهام.

وفقاً لشركة Morning Consult، فإن الدعم الوطني لترامب بين الناخبين الأساسيين المحتملين بالكاد تزحزح، من 57% إلى 58%. لكن وفقًا لموقع Premise، فقد عزز ترامب بالفعل أعداده بين الناخبين الجمهوريين المسجلين خلال هذه الفترة، من 54% إلى 60%.

ليس هذا ما نراه عندما ننظر إلى متوسط دعم ترامب، الذي انخفض – ولكن قد يكون ذلك مرتبطًا بالمناظرة التي رفض ترامب حضورها. وفقًا لثلاثة أزواج من استطلاعات الرأي التي تم تقديم نصفها الأول بعد لائحة الاتهام ولكن قبل المناظرة والتي تم إرسال نصفها الثاني بعد المناقشة، انخفض الدعم الوطني لترامب بمعدل 4 نقاط.

بالإضافة إلى ذلك، وجد استطلاع أجرته FiveThirtyEight/Washington Post/Ipsos باستخدام KnowledgePanel التابع لشركة Ipsos أن 5% من الناخبين الجمهوريين المحتملين الذين شاهدوا المناظرة كانوا يفكرون في التصويت لصالح ترامب قبلها ولكن ليس بعدها، مما جعله المرشح الوحيد الذي خسر قدرًا كبيرًا من الدعم المحتمل.

ولا يبدو أن لائحة الاتهام الرابعة غيرت آراء الكثير من الناخبين أيضًا. كانت Morning Consult وPremise مرة أخرى منظمتي استطلاعات الرأي الوحيدتين اللتين سألتا عن مباراة افتراضية في الانتخابات العامة بين ترامب والرئيس بايدن خلال فترات اهتمامنا (من 1 إلى 14 أغسطس للاقتراع السابق، ومن 15 إلى 23 أغسطس للاقتراع التالي).

وفقًا لـ Premise، فقد فضل الناخبون المسجلون ترامب على بايدن بأربع نقاط قبل لائحة الاتهام وبخمس نقاط بعدها – وليس تحولًا ذا دلالة إحصائية. وبحسب Morning Consult، كانت النتائج هي نفسها (بايدن 43% وترامب 41%) قبل لائحة الاتهام الخاصة بجورجيا وبعدها.

سأل أحد المشاركين الآخرين في استطلاعات الرأي – Ipsos/ABC News – عن التصنيفات العامة الإيجابية والسلبية لترامب قبل وبعد لائحة الاتهام. وفي الاستطلاع الذي أجروه في الفترة من 2 إلى 3 أغسطس، نظر إليه 30% من البالغين الأميركيين بشكل إيجابي، في حين نظر إليه 59% بشكل سلبي. وفي الاستطلاع الذي أجروه في الفترة من 15 إلى 16 أغسطس، نظر إليه 31% بشكل إيجابي و55% نظروا إليه بشكل سلبي. يبدو هذا بمثابة تحسن، لكنه كان ضمن هامش الخطأ في الاستطلاع، لذلك قد يكون مجرد ضجيج.

من المؤكد أن ثلاثة استطلاعات للرأي أجريت قبل 15 شهرا من الانتخابات ليست هي الكلمة الأخيرة بشأن مصير ترامب في محكمة الرأي العام. إن القضية المرفوعة ضد ترامب في جورجيا (في الواقع، كل لوائح الاتهام الموجهة إليه) يمكن أن تضره أو تساعده أكثر مع مرور الوقت، وخاصة إذا تمت إدانته أو تبرئته قبل الانتخابات. من الممكن أيضًا أن تكون هذه الممارسة بأكملها معيبة، نظرًا لأن استطلاعات الرأي “السابقة” في هذا التحليل جاءت جميعها في غضون أسبوعين من لائحة الاتهام الثالثة لترامب؛ وربما كانت أرقام استطلاعات الرأي لترامب في هذه الفترة منخفضة بالفعل بسبب تلك الادعاءات المشابهة.

لكن بالنظر إلى الصورة الكبيرة – بما في ذلك متوسطات FiveThirtyEight للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري الوطني والتقييمات الإيجابية والسلبية الشاملة لترامب – فمن الواضح أن الرأي العام حول ترامب لم يتغير بشكل كبير منذ عدة أشهر، حتى بعد توجيه الاتهام إليه بما يقرب من 100 تهمة جنائية في أربع ولايات قضائية مختلفة. بعد ما يُتوقع أن تكون لائحة الاتهام النهائية له، يظل هو المرشح الأوفر حظًا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري والمرشح التنافسي في الانتخابات العامة.