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شهور وربما سنوات.. تصريح لافت لوزير الدفاع البولندي

17 - نوفمبر - 2021
المهاجرون على الحدود البولندية

المهاجرون على الحدود البولندية

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سجل حرس الحدود البولندية، الثلاثاء “161 محاولة عبور غير قانونية” للحدود مع بيلاروسيا، بما في ذلك “محاولتا عبور بالقوة”.

وأشارت الشرطة البولندية الأربعاء إلى أن تسعة موظفين حكوميين أُصيبوا بجروح الثلاثاء أثناء مواجهات، إضافة إلى عنصر من حرس الحدود وجندي.

ودانت بيلاروس وروسيا التدابير المتخذة من جانب قوات الحدود البولندية الثلاثاء، التي جاءت بعدما أعلنت بروكسل وواشنطن الاثنين عزمهما توسيع في الأيام المقبلة التدابير العقابية المتخذة ضد بيلاروس.

من جانبه حذر وزير الدفاع البولندي، ماريوش بلاشتشاكن، في حديث للإذاعة البولندية الرسمية، بأن “الوضع على الحدود البولندية البيلاروسية لن يُحلّ بسرعة، ويجب أن نستعدّ لأشهر، إن لم يكن سنوات”.

وأوضح بلاشتشاكن أنّ محاولات عبور الحدود استمرّت أثناء الليل، واستخدم المهاجرون “الطريقة نفسها لـ”مهاجمة الحدود البولندية”، والتي استخدموها في وقت سابق عند المعبر الحدودي بين بروزغي في بيلاروسيا وكوشنيتسا في بولندا.

وأضاف أنّ “اهتمام الجمهور تركّز على ما حدث في كوشنيتسا، بينما حاولت مجموعات صغيرة من المهاجرين عبور الحدود البولندية من أماكن أخرى أيضاً خلال الليل”.

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