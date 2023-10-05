الخميس 20 ربيع الأول 1445 ﻫ - 5 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم

منذ 35 دقيقة
جيش الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال الإسرائيلي

A A A
طباعة المقال

استشهد شابان فلسطينيان، الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسراائيلي قرب قرية شوفة جنوب مدينة طولكرم.

وقال مسؤولون عسكريون وطبيون إن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينيين اثنين في اشتباك مع مسلحين بالضفة الغربية المحتلة.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن الفلسطينيين كانا في سيارة وأطلقا منها أعيرة نارية على مركبة إسرائيلية بالقرب من بلدة طولكرم.

وأضاف أنه بعد مطاردة، أطلق الجنود النار على الاثنين في تبادل لإطلاق النار وعثروا على بندقية في سيارتهما.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي إن رجالها كانوا يقاتلون جنودا في ذلك الوقت. ولم تعلن أي جماعة بعد انتماء الفلسطينيين الاثنين لها، وعمرهما 23 و27 عاما.

وشهدت الضفة الغربية، وهي من بين الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، تصاعدا في أعمال العنف في الأشهر القليلة الماضية في ظل استمرار توقف في جهود تحقيق السلام التي ترعاها الولايات المتحدة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الجيش التركي- أرشيفية
مقتل شخصين في ضربة تركية على شمال شرق سوريا
حقل نفط
خط الأنابيب بين العراق وتركيا يعود للعمل بعد توقف 6 أشهر
مستوطنون يقتحمون الأقصى
مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة من شرطة الاحتلال

الأكثر قراءة

المفوضية السامية لشؤون اللاجئين
أرقام غير صحيحة.. توضيح من مفوضية اللاجئين بشأن مساعدات السوريين
وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
الحلبي: سنعيد النظر بعدد المدارس التي تستقبل النازحين في دوام بعد الظهر!
تعرض زوجة الياس الحصروني لحادث سير
وفاة زوجة الياس الحصروني في حادث سير