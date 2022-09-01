شهيدان برصاص الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية

استُشهد شابان فلسطينيان، الخميس، برصاص قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي في نابلس ورام الله بالضفة الغربية.

وأعلنت مصادر فلسطينية عن استشهاد الشاب سامر محمود سليمان خالد (25 عاما) من مخيم العين، متأثرا بإصابته في عنقه، أثناء اقتحام قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

وأكدت المصادر أن “اشتباكات اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس”.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر جاسر أبو حمادة خلال اقتحام المخيم.

وأفادت مصادر صحفية باستشهاد الشاب يزن عفانة (جحدر) من مخيم قلنديا شمال القدس برصاص جيش الاحتلال خلال مواجهات عنيفة أثناء انسحاب قوات الاحتلال من حي أم الشرايط بمدينة البيرة بالقرب من مدينة رام الله.

وينفذ جيش الاحتلال مداهمات بصورة شبه يومية في الضفة الغربية منذ بداية العام، كثيرا ما تؤدي لسقوط ضحايا من الفلسطينيين. وزادت وتيرة المداهمات في الأشهر القليلة الماضية بعد سلسلة هجمات مميتة نفذها عرب في شوارع إسرائيل.

وتقول إسرائيل إن المداهمات هي إجراء أمني يستهدف المسلحين المشتبه بهم، فيما يعتبر الفلسطينيون المداهمات شكلا من أشكال العقاب الجماعي، ويؤكدون أنهم يقاتلون ضد الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود.