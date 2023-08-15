الثلاثاء 28 محرم 1445 ﻫ - 15 أغسطس 2023 |
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شهيدان فلسطينيان برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

منذ 15 دقيقة
عناصر من الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية - رويترز

عناصر من الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية - رويترز

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أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين اثنين في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة.

وقال ناصر العناني، مدير مستشفى أريحا الحكومي: “شابان في العشرينات من العمر وصلا المستشفى مصابين بالرصاص الحي بالصدر وتم الإعلان عن استشهادهما”.

وأفاد سكان محليون بأن قوات إسرائيلية اقتحمت المخيم قبل أن تشتبك مع شبان، لافتين إلى أن الاقتحام كان سريعا، إذ استمر أقل من ساعة.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية على مدار الخمسة عشر شهرا الماضية مع تصعيد المداهمات الإسرائيلية وهجمات الفلسطينيين في الشوارع واعتداءات المستوطنين اليهود على قرى فلسطينية.

والضفة الغربية من الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها إلى جانب القدس الشرقية وقطاع غزة، واحتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.

وأقامت إسرائيل منذ ذلك الحين مستوطنات كبيرة في الضفة الغربية بينما تعثرت محادثات إقامة الدولة التي ترعاها الولايات المتحدة.

    المصدر :
  • رويترز

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