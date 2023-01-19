شهيدان فلسطينيان برصاص الاحتلال في مخيم جنين

استشهد شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء اقتحام مخيم جنين، فجر الخميس، فيما أصيب ثلاثة بجروح، وفق ما أعلنت مصادر طبية في مستشفى ابن سينا.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، مدعومة بقوات خاصة إسرائيلية مخيم جنين، لتنفيذ عملية عسكرية، وعمليات اعتقال، وسط إطلاق نار كثيفة.

والشهيدان هما: جواد فريد حسين بواقنة (58 عاما) وهو معلم في مدرسة حشاد الثانوية، واب لستة أولاد، والأسير المحرر أدهم محمد باسم جبارين (26 عاما)، وكلاهما من مخيم جنين.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت مخيم جنين، ونشرت قناصة على اسطح عدد من المنازل والبنايات المطلة على المخيم.

وقال أمين سر حركة “فتح” اقليم جنين عطا أبو ارميلة، إن قوات الاحتلال اطلقت النار على المعلم بواقنة، اثناء محاولته تقديم الاسعاف للشاب جبارين، الذي أصيب أمام منزله في منطقة ” الساحة”، وسط مخيم جنين.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال منعت طواقم الاسعاف من الدخول إلى المخيم لتقديم العلاج ونقل المصابين الى المستشفى، ما اضطر الاهالي لنقلهما إلى مستشفى ابن سينا بمركبة خاصة، وعند وصولهما بفترة قصيرة أعلن عن استشهادهما متأثرين بإصابتيهما.

وقالت مصادر أمنية إن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي اطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز باتجاههم، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بالبطن والفخذ والكتف، وحالتهم مستقرة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحامها المخيم، كلا من: حسن احمد الزغل، شرف احمد خنفر ابو الشريف، والشقيقين اوس وهاني خالد ابو زينة.

وانطلقت مسيرة حاشدة من أمام مستشفى ابن سينا، حمل المشاركون فيها جثماني الشهيدين جبارين وبواقنة، وجابوا شوارع مدينة جنين ومخيمها، ورددوا الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال، وطالبوا بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، مؤكدين ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية.

وأعلنت القوى الوطنية والاسلامية في جنين، الحداد على روحي الشهيدين، ودعت جماهير المحافظة للمشاركة بتشييعهما الساعة 11 من امام مستشفى جنين الحكومي.

وباستشهاد جبارين وبواقنة ترتفع حصيلة الشهداء إلى 17 منذ بداية العام الجاري، بينهم 4 أطفال.

يذكر أن 224 مواطناً استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي العام الماضي 2022، بينهم 59 شهيداً من محافظة جنين.