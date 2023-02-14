شهيدان فلسطينيان متأثرين بجروحهما في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم، إن محمود ماجد محمد العايدي ( 17 عاماً)، استشهد متأثراً بجروحٍ حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس، فجر اليوم الثلاثاء في مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة الغربية، فيما استشهد الشاب هارون عرام متأثرا بجراح أصيب بها قبل عامين.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت مخيم الفارعة فجر اليوم الثلاثاء، وعززت من تواجدها في المخيم تمهيدا لاقتحامه ومحاصرة منزل أحد المواطنين. واندلعت على إثر ذلك مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي باتجاههم ما أدى لاصابة الطفل (العايدي) برصاصة في رأسه نقل على إثرها للمستشفى وأعلن في وقت لاحق عن استشهاده.

وذكرت الوزارة، أن الشاب هارون رسمي يوسف أبو عرام ( 25 عاماً )، استشهد متأثراً بإصابته قبل عامين، برصاص الاحتلال الحي في مسافر يطا، وقد أدت إصابته لشلل رباعي، وانغلاق في شرايين الساق ما أدى لبترها، وتقرحات حادة في الظهر والحوض، والتهابات حادة في الرئتين.

ويرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الحالي 49 شهيدا (4 شهداء برصاص المستوطنين)، بينهم 11 طفلا وسيدة مسنة، وأسير في سجون الاحتلال، في الوقت الذي تتصاعد فيه الهجمات التي تنفذها قوات الاحتلال والمستوطنين.