الأثنين 12 رمضان 1444 ﻫ - 3 أبريل 2023 |
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شهيدان وإصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس

منذ 5 دقائق
عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي

عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الاثنين، عن استشهاد شابين اثنين متأثرين بجروحهما، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة نابلس.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت مدينة نابلس فجرا، وأصيب شابان بجروح خطيرة، خلال مواجهات مع تلك القوات.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس احمد جبريل، بأن الطواقم نقلت إصابتين خطيرتين جدا إلى مستشفيي رفيديا الحكومي ونابلس التخصصي أعلن عن استشهادهما لاحقا.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال هاجمت مستشفى نابلس التخصصي بقنابل الغاز السام.

كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين وهما: عز الدين طوقان من حارة القريون داخل البلدة القديمة بعد أن فتشت منزله، ونضال طبنجة من شارع فطاير، كما اقتحمت عدة مناطق بالمدينة، وأجرت عملية تفتيش في منطقة المخفية من المدينة.

وباستشهاد الشابين في نابلس، ترتفع حصيلة الشهداء منذ مطلع العام الجاري إلى 95 شهيداً بينهم 17 طفلا وسيدة، وشاب من بلدة حورة في النقب داخل أراضي الـ48.

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