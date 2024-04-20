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شهيدان وسط اشتباكات ومداهمات في الضفة الغربية

منذ 14 ثانية
عناصر من المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية

عناصر من المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية

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قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلية تبادلت إطلاق النار مع مقاومين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة اليوم السبت، في اليوم الثاني من مداهمة أسفرت حتى الآن عن استشهاد شخصين على الأقل.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة مداهمة في منطقة نور شمس بالقرب من مدينة طولكرم الفلسطينية. وقال الجيش إن عددا من المسلحين قتلوا وتم اعتقال آخرين وأصيب أربعة جنود على الأقل في تبادل إطلاق النار.

وقالت كتائب طولكرم، التي تضم مسلحين من عدة فصائل فلسطينية، إن مقاتليها ما زالوا يتبادلون إطلاق النار مع قوات إسرائيلية اليوم السبت. وشوهدت ثلاث طائرات مسيرة على الأقل تحلق فوق نور شمس، حيث احتشدت المركبات العسكرية الإسرائيلية وسمع دوي إطلاق نار.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شخصين منذ أمس الجمعة في نور شمس، حيث يعيش نازحون جراء حرب عام 1948 وأبناؤهم وأحفادهم. وقال مسؤولون فلسطينيون إن الشهيدان أحدهما من المقاومين والآخر طالب عمره 16 عاما.

ويتصاعد العنف في الضفة الغربية بالفعل من قبل بدء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة في أكتوبر تشرين الأول. وتفاقم الأمر وسط المداهمات الإسرائيلية المتكررة وهجمات الفلسطينيين في الشوارع وعنف المستوطنين اليهود في البلدات الفلسطينية.

والضفة الغربية وقطاع غزة من بين المناطق التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقلة عليها. وانهارت محادثات السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة منذ عقد من الزمن.

    المصدر :
  • رويترز

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