شهيدان و10 إصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين

أفادت وزارة الصحة، السبت، باستشهاد شابين، وإصابة عشرة آخرين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم جنين.

جاء ذلك بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح السبت، المخيم، ومحاصرة أحد المنازل، فيما وقعت اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.

ونقلا عن مصادر طبية في مستشفى ابن سينا، أصيب المواطن أنور أبو السباع وابنته ايمان، في عملية دعس من قبل جيب عسكري احتلالي، أثناء تواجدهما أمام منزلهما في المخيم.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن مصادر أمنية، بأن عشرات الآليات العسكرية اقتحمت المخيم صباح اليوم، عقب تسلل وحدات خاصة في جيش الاحتلال “مستعربين” إلى المخيم، ومحاصرة منزل الأسير المحرر صالح أبو زينة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة في محيط دوار سينما جنين، أسفرت عن إصابة العشرات بحالات اختناق.

وحاصرت قوات الاحتلال منزل عائلة أبو زينة، لاعتقال نجلهم محمد، وعندما لم تجده، اعتقلت شقيقه صالح.

ومنعت تلك القوات الطواقم الصحفية ومركبات الإسعاف من الوصول للمخيم، لتغطية ما يدور، وسط تحليق مكثف لأربع طائرات “أباتشي”، وإطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز والدخان، واعتلاء القناصة أسطح البنايات التجارية وسط المدينة.

كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي بشكل مباشر على عدد من الصحفيين أثناء تغطيتهم للمواجهات العنيفة التي ما زالت مندلعة في مدينة جنين.