شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال شرق رام الله

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد مواطن، ما زال مجهول الهوية، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق مدينة رام الله،الخميس.

وأوضحت الصحة في بيان مقتضب، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية، أبلغتها باستشهاد المواطن الذي اطلق جنود الاحتلال النار عليه فجرا، عند مدخل قرية بيتين، قرب حاجز “بيت إيل” العسكري.

من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي، الخميس، قتله فلسطينيا في شمال الضفة الغربية المحتلة بزعم مهاجمته جنديا بمطرقة.

وقال الجيش الإسرائيلي: “خلال نشاطات روتينية بالقرب من بلدة بيتين (شمال رام الله) هاجم مشتبه به جنديا بمطرقة ما أدى إلى إصابته بجروح في وجهه”.

وتابع: “رد الجندي بإطلاق النار وتحييد المشتبه به”، موضحا أن الفلسطيني قتل.

والأربعاء، قتل فلسطيني، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات بشمالي الضفة الغربية.

واندلعت المواجهات بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم الفارعة لتنفيذ اعتقالات.

وتتسبب اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن والمخيمات والقرى الفلسطينية بمواجهات.