الخميس 19 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 12 يناير 2023 |
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شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال شمال القدس

منذ ساعتين
عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي

عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد المواطن سمير عوني حربي أصلان (41 عاماً) بعد إصابته برصاصة اخترقت صدره أطلقها عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على مخيم قلنديا شمال القدس، فجر اليوم الخميس.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن أصلان أصيب بجروح خطيرة خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي بالمخيم، وأن القوات الإسرائيلية اعتقلات عددا من سكان المخيم خلال الاقتحام.

واندلعت فجر اليوم مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، عقب اقتحامها لمخيم قلنديا شمال القدس، فيما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في المخيم.

وأعلنت القوى الوطنية الإضراب الشامل، اليوم، في مخيم قلنديا، حداداً على روح الشهيد سمير أصلان، وتنديداً بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

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