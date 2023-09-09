شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال في الخليل

قال مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني إن فلسطينيا قتل برصاص الجيش الإسرائيلي اليوم السبت قرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في الحادث لكنه لم يؤكد تلك التقارير بعد.

وذكر مسؤولو الصحة أن الفلسطيني اسمه ميلاد منذر الراعي (16 عاما) وأصيب بالرصاص في ظهره عند مدخل مخيم العروب.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في أعمال العنف على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية محلية إن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على شبان في مخيم العروب للاجئين جنوب الضفة الغربية خلال مداهمة. ولم يتسن لرويترز التأكد من صحة تلك التقارير.