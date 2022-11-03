شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس

استشهد مواطن فلسطيني، الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت دقو، شمال غرب القدس .

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد المواطن داوود محمود خليل ريان “42 عاماً”، برصاص الاحتلال، في بلدة بيت دقو، شمال غرب مدينة القدس.

وكان المواطن ريان، قد أصيب فجر اليوم الخميس، برصاصة في القلب، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي، عقب اقتحامها البلدة.

وداوود ريان هو الشهيد الثاني من بلدة بيت دقو خلال 24 ساعة، حيث استشهد، الاربعاء، المواطن حباس عبد الحفيظ يوسف ريان (54 عاماً)، برصاص الاحتلال قرب حاجز عسكري مقام على مدخل قرية بيت عور، غرب مدينة رام الله

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن قوة عسكرية أطلقت النار على فلسطيني حاول تنفيذ عملية دهس قرب حاجز “مكابيم” (حاجز بيت سيرا) غرب رام الله، حيث أعلن عن اسشتهاده لاحقا.