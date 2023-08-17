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شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين

منذ 31 دقيقة
قوات الاحتلال الإسرائيلي - الأناضول

قوات الاحتلال الإسرائيلي - الأناضول

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استُشهد شاب، وأصيبت إحدى موظفات وزارة الصحة اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على مدينة جنين.

وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب لها، إن الشاب مصطفى الكستوني (32 عاما) استُشهد إثر إصابته برصاص الاحتلال في الرأس والصدر والبطن، خلال العدوان على جنين.

وأضافت أن إحدى موظفات الوزارة الصحة (34 عاما)، تعمل في المهن الطبية المساندة، أصيبت برصاصتين في البطن والصدر.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت صباح اليوم، جنين بعد تسلل الوحدات الخاصة إلى المدينة في منطقة الدوار والبلدة وسط اندلاع مواجهات عنيفة.

وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال فجرت منزل الكستوني وهو في داخله بالبلد القديمة من جنين، واختطفت الشابين هاني الكستوني، وحسن الهصيص.

    المصدر :
  • رويترز

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