الثلاثاء 4 محرم 1444 ﻫ - 2 أغسطس 2022 |
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شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين

منذ 8 دقائق
عناصر من جيش الاحتلال

عناصر من جيش الاحتلال

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الإثنين، استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين.

وقال الوزارة، في بيان صحفي: “وصل شهيد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى مستشفى جنين الحكومي”.

وتدور اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي المقتحمة لمدينة جنين.

وقالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مساء الاثنين إن مقاتليها يخوضون اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في مخيم جنين.

وأوضحت مصادر فلسطينية أن “قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت مخيم جنين وسط اشتباكات مع مقاومين في المخيم ومحيط المدينة”.

وأضافت المصادر أن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إلى جنين.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل القيادي في الجهاد الإسلامي بسام السعدي.

وبث ناشطون مقاطع فيديو توثق الاشتباكات بين قوات الاحتلال والمقاومين الفلسطينيين في المخيم.

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