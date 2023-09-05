شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال في طولكرم

استشهد شاب فلسطيني، الثلاثاء، وأصيب آخر بجروح خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم نور شمس شرق طولكرم.

وأعلن مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، صباح اليوم الثلاثاء، استشهاد شاب وإصابة آخر بجروح حرجة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عدوانها على مخيم نور شمس، شرق المدينة.

وأوضحت مصادر طبية في المستشفى، أن الشاب عايد سميح خالد أبو حرب (21 عاما) من مخيم نور شمس استُشهد بعد إصابته برصاص الاحتلال الحي في الرأس، فيما أصيب شاب آخر إصابة مباشرة بعيار ناري في الطرف العلوي الأيسر، تسبب في إصابته في الرأس بعد ارتطامه بقوة على الأرض، وحدوث نزيف في الدماغ، وجرى نقله إلى مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، ووُصفت حالته بالمستقرة.

ومنعت قوات الاحتلال الطواقم الطبية بداية من الوصول إلى المصابين ونقلهما إلى المستشفى.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدعومة بجرافتين عسكريتين، قد اقتحمت، فجرا، مخيم نور شمس وتمركزت في حارة المحجر، وداهمت عددا من منازل المواطنين ونشرت قناصتها على أسطحها،

فيما دمرت جرافات الاحتلال، الشارع الرئيس المحاذي لمدخل مخيم نور شمس “شارع نابلس” الذي يُعتبر الشريان الرئيس الذي يربط مدينة طولكرم ببلدات وادي الشعير شرق المحافظة ومحافظة نابلس، ودمرت عددا من المركبات والمحال التجارية في المنطقة ومنها محل الشهيد سيف أبو لبدة الذي استُشهد في العام الماضي.