شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس

استشهد شاب فلسطيني، بعد إصابته برصاص قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، فجر الخميس.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، إن “الشاب أحمد دراغمة، البالغ من العمر 23 عاما استشهد بعد إصابته بعدة رصاصات في جسده جراء المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي بمدينة نابلس”، وفق ما أعلنه تلفزيون “فلسطين” الرسمي.

جانب من المواجهات المستمرة مع قوات الاحتـلال في مدينة نابلس pic.twitter.com/9mnTRgDWDn — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 21, 2022

من جهته أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أنه تعامل مع عدد من الاصابات ببن الفلسطينيين نتيجة اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة نابلس.

وبين الهلال الأحمر أن هناك 4 إصابات بالرصاص الحي، بينها إصابتان جراحهما “خطيرة”.

وأضاف أنه “تعامل أيضا مع إصابة واحدة في العين ونقلت إلى مستشفى النجاح، وإصابتان نقلتا إلى المستشفى الوطني بمدينة نابلس، بالإضافة إلى 17 إصابة بالاختناق عولجت ميدانيا”.

تغطية صحفية:"لحظة نقل إصابة خطيرة برصاص الاحتلال خلال المواجهات المندلعة في مدينة نابلس". pic.twitter.com/6fNzX1mcEV — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 21, 2022

واقتحمت أعداد كبيرة من الآليات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي، مدينة نابلس، من عدة جهات لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف، في إطار احتفالهم بما يسمى عيد “الأنوار”.

وعلى إثر الاقتحام الإسرائيلي، اندلعت مواجهات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي، ومسلحين فلسطينيين، تخللها إطلاق كثيف لقنابل الغاز، والرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية، أن جرافات إسرائيلية قامت بإنشاء سواتر ترابية في منطقة التوغل بمدينة نابلس، لتسهيل عمليات اقتحام المستوطنين لمقام يوسف.

وفي وقت سابق، أصيب عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات أخرى اندلعت مع قوات من الجيش الاسرائيلي في منطقة أبو ديس شرق مدينة القدس، ومدينة أريحا، وبيت لحم.