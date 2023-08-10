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شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس

منذ 4 دقائق
قوات الاحتلال الإسرائيلي - الأناضول

قوات الاحتلال الإسرائيلي - الأناضول

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح يوم الخميس 10 أغسطس 2023، عن استشهاد شاب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام قوات الاحتلال منطقة زواتا غرب نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة زواتا غرب نابلس، فجر اليوم، واندلعت مواجهات في المنطقة ما أدى إلى إصابة الشاب أمير أحمد محمد خليفة بالرصاص الحي بالرأس، ومن ثم أعلن عن استشهاده.

يشار إلى أن الشهيد خليفة من سكان مخيم عين بيت الماء غرب نابلس.

وقالت كتائب شهداء الأقصى، وهي جماعة مسلحة مرتبطة بحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الرجل كان عضوا فيها.

وانهارت في 2014 محادثات سلام بوساطة أمريكية بين الجانبين ولا مؤشر على احتمال استئنافها. وتصاعد العنف منذ العام الماضي في الضفة الغربية المحتلة.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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