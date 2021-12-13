الأثنين 9 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 13 ديسمبر 2021 |
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شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس

منذ 9 دقائق
الجيش الإسرائيلي

عنصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي

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استشهد مساء الأحد شاب فلسطيني بعد أن أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليه خلال اقتحامهم مخيم العين والبلدة القديمة في مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، أن الشهيد جميل الكيال أصيب برصاص الاحتلال في الرأس ما أدى لاستشهاده بعد محاولات إنعاش أجرتها الطواقم الطبية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة خاصة اقتحمت البلدة القديمة بنابلس وأطلقت النار باتجاه الشاب ما أدى إلى استشهاده.

وأشارت المصادر إلى وقوع إصابتين في صفوف الشبان دهسا من قبل آليات الاحتلال خلال انسحابها من المكان.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحام مدينة نابلس، تخللتها أعمال مقاومة، بالتزامن مع حملة اقتحامات واعتقالات واسعة شنتها قوات الاحتلال في الضفة الغربية، طالت قيادات في حماس وأسرى محررين.

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