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شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال قرب المسجد الأقصى

منذ ساعة واحدة
الشرطة الاسرائيلية

الشرطة الاسرائيلية

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استشهد شاب فلسطيني من عرب الداخل فجر اليوم السبت برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة باب السلسلة قرب المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

وعُرف أن الشهيد هو محمد خالد العصيبي (26 عاما) من سكان بلدة حورة البدوية في جنوب إسرائيل. وقال المشرع منصور عباس، الذي يحظى حزبه القائمة العربية الموحدة بشعبية هناك، إن القتيل كان يدرس الطب، وشكك في رواية الشرطة.

وأردف عباس قائلا إن كل ما يطلبونه هو الحقيقة.

جاءت الواقعة التي حدثت خلال الليل عند طرف حرم المسجد الأقصى في وقت يزيد فيه توافد المسلمين على المسجد خلال شهر رمضان.

وساد هدوء نسبي المسجد اليوم السبت بعد الواقعة.

وتتصاعد التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين بعد عنف استمر على مدى شهور في مناطق بالقدس والضفة الغربية المحتلة، وغالبا ما أثارت الاحتكاكات في الأقصى أعمال عنف في السنوات الماضية.

وتوقفت محادثات سلام كانت تجرى بوساطة الولايات المتحدة بهدف إقامة دولة فلسطين في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وكلها أراض احتلتها إسرائيل في حرب 1967، منذ 10 أعوام تقريبا ولا توجد أي بوادر على أنها ستُستأنف.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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