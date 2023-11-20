شولتس: أفريقيا يمكنها الاعتماد علينا في إنتاج الهيدروجين الأخضر

قال المستشار الألماني أولاف شولتس (الاثنين 20-11-2023 إن أفريقيا يمكنها الاعتماد على ألمانيا في الاستثمار المبكر في إنتاج الهيدروجين الأخضر الذي ستحتاج ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، لاستيراد كميات كبيرة منه لتحقيق الحياد الكربوني.

وقال شولتس قبيل انعقاد مؤتمر مجموعة العشرين “الاتفاق مع أفريقيا” في برلين، والذي سيجمع رؤساء دول أكثر من اثنتي عشرة دولة أفريقية “يتطلب إنتاج الهيدروجين استثمارا كبيرا في البداية، لذا يجب أن يكون هناك إشارات لتعاون طويل الأمد ودائم”.

وأضاف “يهدف مؤتمر الاتفاق مع أفريقيا إلى إرسال رسالة مفادها ‘يمكنكم الاعتماد على ألمانيا كشريك‘”.