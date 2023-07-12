الأربعاء 24 ذو الحجة 1444 ﻫ - 12 يوليو 2023 |
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شولتس: ألمانيا لن تسلم مقاتلات "يوروفايتر" للسعودية قريبا

منذ دقيقتين
المستشار الألماني أولاف شولتس

المستشار الألماني أولاف شولتس

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قال المستشار الألماني أولاف شولتس، الأربعاء، إن ألمانيا لن تسلم طائرات يوروفايتر المقاتلة للسعودية في المستقبل القريب.

وأضاف للصحفيين في اليوم الثاني لقمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس “لن يصدر قرار بخصوص تسليم طائرات يوروفايتر للسعودية في أي وقت قريب”.

وقال مصدر حكومي لرويترز إن ألمانيا لن تتخذ قرارا بهذا الشأن خلال الفترة التشريعية الحالية التي تنتهي في عام 2025.

وذكرت صحيفة زود دويتشه تسايتونج في وقت سابق اليوم الأربعاء نقلا عن وثيقة حكومية داخلية أنه “ستؤجل طلبات الحصول على تراخيص التصدير للسعودية حتى نهاية الحرب في اليمن”.

وتقود السعودية تحالفا يحارب الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن منذ عام 2015. وتسببت الحرب في مقتل عشرات الألوف وتجويع الملايين.

    المصدر :
  • رويترز

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