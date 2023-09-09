شولتس: إعلان قمة مجموعة العشرين يدعم سيادة أوكرانيا

قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن إعلان قمة مجموعة العشرين الذي تم الاتفاق عليه، السبت، أظهر موقفا واضحا حيال الغزو الروسي لأوكرانيا بقوله إنه لا يمكن التشكيك في وحدة أراضي الدول باستخدام العنف.

وأضاف شولتس في تصريحات من مكان انعقاد القمة في نيودلهي “إنه بيان يدعم وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا”.

وتبنت مجموعة العشرين إعلانا توافقيا تجنب إدانة روسيا بسبب حربها على أوكرانيا لكنه دعا جميع الدول للامتناع عن استخدام القوة للاستيلاء على الأراضي.

وتواجه مجموعة انقسامات شديدة بشأن الحرب في أوكرانيا إذ تسعى بلدان الغرب إلى تنديد قوي بحرب روسيا، بينما تطالب بلدان أخرى المجموعة بالتركيز على القضايا الاقتصادية.