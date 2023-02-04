شولتس: اتفقنا مع زيلينسكي على عدم استخدام الأسلحة الغربية لضرب الأراضي الروسية

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس في مقابلة (الأحد 5-2-2023) أن هناك “توافقا” مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على عدم استخدام الأسلحة المزودة من الغرب لشن هجمات على الأراضي الروسية.

وقال شولتس في مقابلة مع صحيفة “بيلد آم سونتاغ” الأسبوعية “هناك إجماع على هذه النقطة”.

يأتي ذلك بعدما اتخذ حلفاء أوكرانيا خطوات جديدة في مجال الدعم العسكري، بتعهدهم منحها خصوصا دبابات ثقيلة وصواريخ بعيدة المدى.

في سياق متصل قال المدعي العام الألماني بيتر فرانك، في مقابلة صحفية إن بلاده جمعت أدلة على ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، مضيفا أنه يرى ضرورة لاتخاذ إجراء قضائي على المستوى الدولي.

وأضاف بيتر فرانك لصحيفة “فيلت أم زونتاج”: “إننا نركز في الوقت الحالي مثلا على عمليات القتل الجماعي في بوتشا أو الهجوم على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا”.

وأردف دون الخوض في تفاصيل أن ممثلي الادعاء لديهم أدلة “في نطاق المئات” حتى الآن.

وأوضح فرانك أن ألمانيا بدأت تجمع الأدلة في مارس/آذار 2022 على جرائم الحرب المحتملة من أجل الملاحقة القضائية، وذلك عن طريق مقابلة اللاجئين الأوكرانيين وتقييم المعلومات المتاحة للجمهور، مضيفا أن ممثلي الادعاء الألمان لم يحققوا بعد في أمر أفراد معينين.

واتهمت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون القوات الروسية بارتكاب فظائع في بلدة بوتشا التابعة لكييف بعد شن الغزو في 24 فبراير/شباط الماضي بفترة قصيرة. ونفت موسكو هذا الاتهام. كما استهدفت روسيا البنية التحتية الرئيسية في أوكرانيا لكنها تنفي استهداف المدنيين عمدا.