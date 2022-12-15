شولتس: الحكومة الإيرانية تطلق النار على شعبها

قال المستشار الألماني أولاف شولتس قبل قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل إن زعماء دول التكتل متمسكون بموقفهم الحازم مع إيران مضيفا أن الحكومة الإيرانية تتصرف بطريقة “غير مقبولة”.

وأضاف شولتس للصحفيين “من الذي يطلق النار على شعبه؟ الحكومة الإيرانية هي من يفعل هذا بالضبط، وبالتالي سنتمسك بموقفنا بوضوح”.

وكان الاتحاد الأوروبي، أدرج الاثنين، 20 مسؤولا وكيانا إيرانيا، بينها مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، في قوائم العقوبات ضد طهران.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن العقوبات الجديدة تأتي بسبب التورط في التعامل “العنيف” مع التظاهرات الأخيرة بإيران، والتي فجرتها وفاة الشابة مهسا أميني، بعد احتجازها في منتصف سبتمبر الماضي.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي أضاف أيضا 4 أفراد و4 كيانات إيرانية إلى قائمة العقوبات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا.

وذكر الاتحاد أن العقوبات تأتي في ضوء تورط هؤلاء الأفراد والكيانات في تطوير وتسليم طائرات مسيرة تستخدمها روسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وأضاف البيان أن عقوبات الاتحاد الأوروبي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر إلى الاتحاد ومنع الأموال أو الموارد الاقتصادية عن المدرجة أسماؤهم في القوائم.

هذا ودعا الاتحاد الأوروبي، إيران في بيان، الاثنين، إلى وقف نشاطات زعزعة الاستقرار الإقليمي السياسية والعسكرية.

وتحدث البيان الختامي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي عن نشاطات إيران المزعزعة لاستقرار اليمن ولبنان وسوريا والعراق.

وطالب الاتحاد الأوروبي بوقف “كافة الأعمال ومحاولات تهديد أمن وحرية الملاحة والطرقات البحرية في منطقة الخليج”.