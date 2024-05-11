"شولتس": الهجوم البري على رفح سيكون عملا غير مسؤول

قال المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم السبت 11 أيار/مايو 2024، إن شن إسرائيل هجوما بريا على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة سيكون عملا غير مسؤول وسيؤدي إلى خسائر فادحة في أرواح المدنيين.

وأضاف شولتس خلال فعالية تم بثها عبر الإنترنت ونظمتها مجموعة آر.إن.دي الألمانية الصحفية “نعتقد أن الهجوم على رفح سيكون غير مسؤول. ونحذر منه”.

وتابع شولتس “لا نعتقد أن هناك أي نهج لا يؤدي في نهاية المطاف إلى خسائر لا تصدق في أرواح المدنيين الأبرياء”، مضيفا أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بذلك.

وعلى الرغم من الضغوط الأمريكية الشديدة والقلق الذي عبر عنه السكان والمنظمات الإنسانية، قالت إسرائيل إنها ستواصل توغلها في رفح، حيث لجأ أكثر من مليون نازح خلال الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر.

ودعت إسرائيل اليوم السبت الفلسطينيين في المزيد من مناطق رفح إلى الإخلاء والتوجه إلى ما تسميها منطقة إنسانية موسعة في المواصي، في إشارة أخرى إلى أن الجيش سيمضي قدما في خططه لشن هجوم بري.