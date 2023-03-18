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شولتس عن مذكرة اعتقال بوتين: "لا أحد فوق القانون"

منذ ساعة واحدة
المستشار الألماني أولاف شولتس

المستشار الألماني أولاف شولتس (رويترز)

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رحب المستشار الألماني أولاف شولتس ،السبت، بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا إنه يظهر أن “لا أحد فوق القانون”.

ودعت المحكمة الجنائية الدولية أمس الجمعة إلى اعتقال بوتين للاشتباه في قيامه بترحيل غير قانوني لأطفال ونقل غير قانوني لأشخاص من أوكرانيا إلى روسيا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في العام الماضي.

وقال شولتس في مؤتمر صحفي مشترك في طوكيو مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا “المحكمة الجنائية الدولية هي المؤسسة الصحيحة للتحقيق في جرائم الحرب… الحقيقة هي أنه لا يوجد أحد فوق القانون وهذا ما أصبح واضحا الآن”.

تعد مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزعم ارتكاب جرائم حرب، سابقة لم تحدث من قبل لأحد رؤساء الدول التي تتمتع بعضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي.

لم تتوقف التداعيات الدولية منذ إعلان المحكمة الجنائية الدولية، مساء الجمعة، إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا ماريا أليكسييفنا لفوفا بيلوفا.

وعلى الرغم من استخفاف المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بالقرار، فإن الخطر لم يبتعد بعد.

    المصدر :
  • رويترز

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